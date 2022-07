Calciomercato

Non solo il ritorno di Lukaku, nel mercato dei nerazzurri che investono anche su giovani interessanti e piazzano due colpi a parametro zero. Pesa l'addio di Perisic, ufficiale anche l'addio a Vidal. Tutto il mercato dell'Inter, tra acquisti e cessioni, in questa sessione CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE