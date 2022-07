Il difensore belga – svincolato dopo la fine del contratto con il Lione – a un passo dai granata: pronto un contratto fino al 2026, giovedì è atteso per le visite mediche. Piace tanto anche al Monza che proverà a fare un tentativo in extremis

Il Torino pesca nel mercato degli svincolati per rinforzare il reparto arretrato, che non potrà più contare su Bremer andato alla Juve, in vista della prossima stagione. La società granata è vicinissimaa chiudere Jason Denayer, centrale belga classe 1995 rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con il Lione. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli tra le parti, ma se tutto andrà come previsto il calciatore arriverà in Italia nella giornata di giovedì per sostenere le visite mediche che precederanno la firma su un contratto fino al 2026.