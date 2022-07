Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Duello Torino-Monza per Denayer

Il Torino, salutato Bremer, pensa a come rimpiazzarlo. Fra i nomi anche quello di Jason Denayer, ex Manchester City e ora svincolato dopo la scadenza del contratto con il Lione. Per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2026, ma c'è anche la concorrenza del Monza, che nelle prossime ore farà un tentativo in extremis. Monza che cercherà di chiudere anche Caprari col Verona, ma resta qualcosa da limare.