L'argentino da ieri è in Portogallo, dove ha svolto le visite mediche e raggiunto Mourinho e i nuovi compagni in ritiro. In giornata dovrebbe arrivare l'annuncio da parte del club giallorosso: Dybala ha accettato un contratto triennale da 6 milioni l'anno bonus compresi. Indosserà la maglia numero 21. Il racconto della giornata in diretta

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE