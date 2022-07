L’avventura di Kim Min-jae al Fenerbahce è ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo il blitz a Istanbul dei giorni scorsi per illustrare il progetto al giocatore, cercato con insistenza anche dal Rennes, il Napoli dovrebbe aver battuto la concorrenza e chiuso per il centrale sudcoreano classe 1996, a conferma dei contatti positivi delle ultime ore. La conferma arriva dalle parole dell’allenatore del club turco, Jorge Jesus, che pur senza citare il Napoli o altri club ha fatto capire che il calciatore cambierà presto maglia: "La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l'ho saputo due giorni fa. Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti", le sue parole in conferenza.