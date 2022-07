Gianluca Caprari sarà un nuovo giocatore del Monza di Giovanni Stroppa: operazione definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni (bonus compresi). È fatta anche per Filippo Ranocchia, centrocampista di proprietà della Juventus che arriva in prestito con diritto di riscatto

Il Monza piazza il doppio colpo. Il club biancorosso è molto vicino a Gianluca Caprari: operazione definita con l'Hellas Verona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, bonus compresi. Il club di Berlusconi e Galliani ha chiuso anche per Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 della Juventus che nella scorsa stagione ha giocato in Serie B con il Vicenza. Il giocatore arriverà in Brianza in prestito con diritto di riscatto.