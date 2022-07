Nel giorno dell’ufficialità di Paulo Dybala alla Roma, i tifosi giallorossi hanno un motivo in più -anche se solo virtuale- per sognare. Non solo per la firma e per il primo “daje Roma” della Joya ma per un like sui social che in tanti sul web stanno già interpretando come possibile indizio di mercato. Il like “incriminato” è quello di Georgino Wijnaldum, che sul profilo Instagram di 433 ha messo un mi piace proprio sotto al fotomontaggio di Paulo Dybala in spalle a Francesco Totti (nella celebre posa in cui l’ex capitano si scatta il selfie sotto la curva romanista). Un segnale che il centrocampista olandese, in uscita dal PSG dove ha trovato pochissimo spazio, gradirebbe la destinazione scelta da Dybala?