Il Milan vuole regalare un attaccante a Sergio Conceicao. Dopo aver abbandonato la pista Rashford e aver sondato il Chelsea per Joao Felix (i Blues non aprono al prestito), ecco che i rossoneri guardano in Eredivisie. Santiago Gimenez, giocatore messicano del Feyenoord, è il primo nome nella lista. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con l'entourage del centravanti classe 2001, che quest'anno ha segnato 13 gol in 17 partite in tutte le competizioni col club di Rotterdam. Domani, mercoledì 22 gennaio, potrebbe essere una giornata importante per capire la reale fattibilità dell'operazione. Resta viva allora l'opzione Dodi Lukebakio del Siviglia, calciatore belga con caratteristiche diverse da Gimenez (è più ala).