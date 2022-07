Il portiere nerazzurro alla Gazzetta dello Sport: "Per me è fondamentale che Skriniar rimanga con noi, non possiamo perdere altri pezzi". Sulla concorrenza con Onana: "La squadra avrà benefici dalla nostra competizione. Il ritorno di Lukaku non mi ha sorpreso"

Un messaggio chiaro e preciso alla società sulle strategie da adottare da qui a fine mercato, quello recapitato da Samir Handanovic. "Per me è fondamentale che Skriniar rimanga con noi. Non possiamo perdere altri pezzi. Io lo vedo ogni giorno tranquillo e sereno ad Appiano", le parole rilasciate dal portiere sloveno nell’intervista alla Gazzetta dello Sport. Dopo il mancato arrivo di Bremer, passato ufficialmente dal Torino alla Juve, l’Inter ha infatti bloccato la cessione di Skriniar, obiettivo di mercato del Psg: il difensore slovacco – uno dei possibili "sacrificati" per esigenze legate al bilancio – potrebbe infatti partire solo davanti a un’offerta molto importante, che però fino ad oggi non è mai arrivata. Parole da leader e capitano quelle di Handanovic, che con l’Inter ha rinnovato pochi giorni fa per un’altra stagione: "Per me stare all'Inter dal 2012 è un onore e una responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c'è stata una continua crescita, mia e del club. Non mi sono mai stufato: contano passione e fame. Qui c'è storia, sapevo che dopo i momenti duri sarebbero arrivate le vittorie. 'Interismo' per me è emozionarsi per la maglia".