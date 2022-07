Continua la tradizione inaugurata un anno fa con Mourinho ritratto in Vespa in stile Vacanze Romane: stavolta è toccato alla Joya che non è ancora sbarcato in città ma ha già un murale dedicato. Al Rione Monti, già campeggia sui muri un ritratto dell'argentino con i colori giallorossi in sottofondo

Santo subito. Senza nemmeno attendere che sbarchi per la prima volta a Roma. Paulo Dybala è già entrato nel cuore e nell’immaginario collettivo del popolo romanista. Nelle stesse ore in cui in Portogallo l'argentino segnava il primo gol della sua nuova avventura (anche se solo in allenamento) e ancor prima di mettere piede in quella che diventerà la sua nuova città, Dybala può già vantare un murale dedicato. Dove? Al Rione Monti. Lì è comparso su un muro in tutta la sua bellezza il nuovo acquisto. Su uno sfondo giallorosso, ecco Dybala non pronto per scendere in campo ma vestito con drappi e abiti da Roma Antica. Passione modernissima, però. Pallone nella mano destra e la scritta “San Paulo la Joya”. Ave.