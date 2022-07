Laporta: "Messi-Barcellona capitolo ancora aperto"

"Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito". Parole decisamente importanti quelle pronunciate a Espn da Joan Laporta , presidente del club blaugrana, a margine della vittoria per 1-0 (gol di Raphinha) della squadra allenata da Xavi nel Clasico estivo contro il Real Madrid che si è giocato a Las Vegas. "Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo, che ancora non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato ", ha proseguito Laporta. Il presidente del Barcellona ha poi aggiunto: "Se mi sento in debito con Messi? Da presidente del Barça penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì".

"Con Cruyff è stato il miglior giocatore della nostra storia"

approfondimento

Calciomercato, la top 11 delle scadenze nel 2023

"Messi per il nostro club è stato tutto, per il Barça è stato forse il miglior giocatore della storia, paragonabile solo a Johan Cruyff nella storia del Barcellona", ha proseguito Laporta. Messi, ricordiamo, lo scorso anno si è trasferito al Paris Saint-Germain – dove ha vissuto un’annata in chiaroscuro, 11 gol e 15 assist in 34 presenze – a parametro zero, dopo che il Barcellona a causa di problemi "strutturali ed economici" (come riportato all’epoca dal club blaugrana nel comunicato) non ha potuto formalizzare il rinnovo con l’attaccante argentino. Rimasto però sempre nei pensieri del club, come testimoniano le parole di Laporta.