Maldini e Massara sono a pranzo a Lugano con la dirigenza del Bruges per provare a chiudere l'operazione per portare in rossonero il trequartista classe 2001, individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo di Pioli

Un nuovo incontro per provare a chiudere la telenovela De Ketelaere. Dopo l’ottimismo delle scorse ore, nonostante la fase di stallo della trattativa tra Milan e Bruges, quest’oggi intorno alle 12.15 Maldini e Massara sono partiti da Milano in direzione Lugano, Svizzera, dove stanno incontrando a pranzo la dirigenza del club belga per provare a definire l'operazione per il trequartista classe 2001, priorità del mercato rossonero per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo il blitz in Belgio della scorsa settimana e la fase di stallo dei giorni seguenti, adesso il viaggio a Lugano e il nuovo incontro con il Bruges, segnale di come il Milan voglia chiudere al più presto l’operazione De Ketelaere.