Svolta Milan-De Ketelaere: trattativa ai dettagli

La svolta è arrivata: Charles De Ketelaere è ormai ad un passo dal vestire la maglia del Milan . La trattativa tra i rossoneri e il Club Brugge è entrata nel rush finale dopo che le due società hanno trovato l'accordo sul cartellino del giocatore. Restano solo da definire gli ultimi dettagli : gli agenti stanno sistemando le ultime cose con il Bruges e la parte relativa alle commissioni con il Milan. Piccoli particolari visto che l'operazione è prossima alla chiusura. Un ulteriore indizio è arrivato stamattina, quando De Ketelaere non ha partecipato all'allenamento della squadra di Carl Hoefkens e non si è presentato al centro sportivo.

L'epilogo di una lunga trattativa

Il Milan vede vicino il traguardo dopo settimane di trattative. È stata importante la volontà del giocatore, che da subito ha espresso la propria preferenza ai rossoneri, nonostante l'offerta dall'Inghilterra del Leeds. De Ketelaere è stato da subito il primo obiettivo del Milan per la trequarti e adesso Stefano Pioli si prepara ad accogliere un giocatore ideale per il suo 4-2-3-1. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Bruges, il trequartista belga vanta già più di 100 presenze in carriera, 16 delle quali in Champions League dove ha segnato 2 gol.