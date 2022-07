Il difensore non è salito sull'aereo che ha portato la squadra di Sarri in Alta Baviera. Resta ad allenarsi a Formello in attesa di novità dal mercato. Niente seconda parte di ritiro nemmeno per Akpa Apro

Francesco Acerbi e la Lazio sono sempre più lontani. Una distanza diventata anche quantificabile in chilometri ormai, visto che il difensore infatti non è partito insieme al resto della squadra per la Germania, dove la squadra di Maurizio Sarri resterà per alcuni giorni disputando anche due amichevoli contro il Genoa e la Nazionale del Qatar. Dopo essere stato contestato da alcuni tifosi nel ritiro di Auronzo di Cadore, Acerbi dunque non parteciperà a questa seconda parte di ritiro a Grassau, in Alta Baviera. Sull’aereo volato questo pomeriggio dall’aeroporto di Fiumicino in Germania non è salito nemmeno Akpa Apro. Anche lui, come Acerbi, rimane a Formello ad allenarsi. In attesa che arrivino novità dal calciomercato. E che cominci una nuova avventura professionale, lontano dalla Lazio.