Dopo aver ceduto Arthur Theate al Rennes per 20 milioni di euro più due di bonus, il club emiliano si tuffa sul giovane talento del Pisa per rinforzare il reparto avanzato. Sarebbe stato proprio Sinisa Mihajlovic a spingere per l’attaccante della nazionale under 21. Le due parti sono vicine all’accordo, per l’ex Palermo sarebbe la prima volta in Serie A

