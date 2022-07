Perso il duello con il Napoli per Kim, i francesi hanno chiuso per l'arrivo del difensore classe 2000: ai rossoblù andranno 20 milioni di euro più ulteriori due milioni di bonus

Si è conclusa dopo solo una stagione l’avventura di Arthur Theate al Bologna. Il difensore centrale belga classe 2000, tra i migliori giovani della scorsa Serie A, dal prossimo anno giocherà in Ligue 1, al Rennes. Il club francese, infatti, ha convinto il Bologna a privarsi del calciatore con un'offerta da 20 milioni di euro più ulteriori due di bonus: un rilancio (la prima offerta presentata domenica era di 18 milioni di euro) decisivo per arrivare alla fumata bianca, con il club rossoblù che dopo le resistenze iniziali ha accettato l’offerta. Theate - acquistato un anno fa dall'Oostende per 6 milioni di euro - nelle prossime ore sosterrà le visite mediche che precederanno la firma sul contratto e l’inizio della nuova avventura al Rennes.