Palermo, il post Baldini: idee Ranieri e De Rossi

Il Palermo è già a lavoro per scegliere il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Per la panchina c'è la disponibilità da parte di Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Per il ruolo di DS, invece, il nome giusto può essere quello di Riccardo Bigon.