Balo: "Napoli? Un sogno ma ADL non ha voluto"

L'attaccante dell'Adana, autore del momentaneo 1-1 (su rigore) parla delle sue condizioni fisiche, della Nazionale e anche del Napoli: "Io fisicamente mi sento benissimo. Della Nazionale non fatemene parlare ma è la cosa più bella che c'è. Il Napoli? Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me"

"Sarebbe stato un sogno giocare nel Napoli"

Quasi ogni estate il nome di Balotelli viene puntualmente accostato al Napoli, un sogno che finora non si è mai realizzato: "Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…"