Manca solo l'ufficialità, ma Kim Min-jae è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche, il 25enne coreano ha firmato il suo contratto: accordo per 3 anni con l'opzione per altre due stagioni. Presente anche una clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 45 milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis ha pagato proprio la clausola di 20 milioni al Fenerbahce per assicurarsi il possente difensore centrale, che nella rosa di Spalletti andrà a rimpiazzare Kalidou Koulibaly. Si tratta del secondo innesto nel reparto, dopo l'ingaggio di Ostigard dal Brighton.