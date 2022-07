Quattro amichevoli del Napoli in PPV su Sky

Gli azzurri di Spalletti in campo per quattro amichevoli di livello internazionale: il 27 luglio contro l'Adana Demirspor, il 31 contro il Mallorca, il 3 agosto affronta il Girona, il 6 l'Espanyol. Tutte le gare live e in pay per view su Sky

