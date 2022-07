Dopo la presentazione in grande stile di Paulo Dybala, c'è ancora attesa nell'aria a Roma per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese del Paris Saint Germain piace ai giallorossi, ormai non è più un mistero, ma ancora non è stato trovato l'accordo per il trasferimento. Tuttavia la situazione è viva, con l'aereo privato dei Friedkin che ha cambiato rotta ed è diretto a Parigi. Tiago Pinto, invece, è regolarmente a Trigoria con la Roma che mercoledì pomeriggio alle 17:30 affronteranno l'Ascoli in un test a porte chiuse.