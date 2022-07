La Dea ha trovato l'intesa con il Lipsia per l'esterno classe 1997, reduce dal prestito al Leicester, che si trasferisce in Italia a titolo definitivo. Per l'attacco si insiste per Pinamonti, ma l'Inter ha giudicato l'ultima offerta ancora insufficiente. Intanto Nuno Tavares dell'Arsenal nella giornata di venerdì sosterrà le visite mediche con il Marsiglia

