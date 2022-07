Calciomercato

Rinforzo in attacco per la Cremonese che acquista David Okereke a titolo definitivo dal Club Brugge. La Sampdoria, invece, ufficializza il ritorno di Lervebe. Questi sono solo gli ultimi dei tanti calciatori già ufficializzati in Serie A, rivediamoli tutti CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE