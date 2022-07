L'esterno, in scadenza con la Spal nel 2023, arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto di tre anni. Il Lecce riconoscerà agli emiliani un primo indennizzo subito e un secondo in caso di salvezza

Nuovo rinforzo per il Lecce di Marco Baroni. I salentini hanno chiuso la trattativa con la Spal per Federico Di Francesco, attaccante esterno classe 1994 reduce dal prestito all'Empoli. Definiti nelle scorse ore gli ultimi dettagli: il giocatore, che aveva un contratto in scadenza con la Spal tra meno di un anno, si trasferisce a titolo definitivo e firmerà un triennale. Il Lecce riconoscerà subito un primo indennizzo agli emiliani e un secondo conguaglio in caso di salvezza.