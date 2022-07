Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Samp, chiesto Tousart: nuovi contatti per Villar

Tentativo e richiesta dei blucerchiati per Tousart dell’Hertha Berlino: per il centrocampista classe 1997 chiesto il prestito con diritto; l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio percepito dal ragazzo. Oltre a lui, sempre per il centrocampo, ci sono stati nuovi contatti con la Roma per Villar: si lavora sulla formula del prestito, ma senza l’obbligo come punta a ottenere la Sampdoria.