Il club biancorosso è a un passo dalla chiusura con l'Arsenal per Pablo Marí, difensore centrale classe 1993 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Udinese. Nelle prossime 48 ore, forse già nella giornata di mercoledì, verrà definita l'operazione con i Gunners per lo spagnolo

Il Monza continua a lavorare per allestire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato. Il club biancorosso è molto vicino a Pablo Marí, difensore centrale classe 1993 di proprietà dell'Arsenal: entro le prossime 48 ore, nel migliore dei casi entro la giornata di mercoledì, il club di Berlusconi e Galliani definirà con i Gunners l'operazione per riportare lo spagnolo in Serie A.