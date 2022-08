Il club, neo promosso in Premier League, è molto interessato al centrocampista svizzero. Trattativa per una possibile cessione intavolata nelle ultime ore. Dall'Inghilterra filtra ottimismo circa la riuscita dell'operazione. Freuler è all'Atalanta dal 2016, acquistato dal Lucerna, e in questi anni è stato un perno quasi insostituibile della formazione di Gasperini

Tra le squadre più attive in questa fase del calciomercato c'è sicuramente l'Atalanta. Sono numerosi i club che monitorano da vicino i calciatori valorizzati da Gian Piero Gasperini negli ultimi anni. E' la volta di Remo Freuler finito sotto la lente d'ingrandimento del Nottingham Forest neo promosso in Premier League. Gli inglesi sono disposti a fare un'offerta per il centrocampista svizzero: intavolati i primi discorsi. Da Nottingham filtra ottimismo per la trattativa. Il club inglese tornato in Premier dopo ben 23 anni e vincitore di due Coppe dei Campioni consecutive nel 1980 e nel 1981 con alla guida il leggendario Brian Clough non ha intenzione di risparmiarsi in questa finestra di mercato per garantire all'allenatore Steve Cooper una rosa all'altezza della situazione.