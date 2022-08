Inter, Sanchez e Pinamonti in uscita

Ore decisive per l'addio di Alexis Sanchez: il cileno nella mattinata di mercoledì ha lasciato Appiano Gentile proprio mentre il suo entourage era nella sede nerazzurra per definire con Ausilio la risoluzione contrattuale. Intanto Pinamonti resta in uscita: su di lui ci sono Atalanta e Sassuolo (qualora dovesse cedere Raspadori)

Alexis Sanchez è sempre più lontano dall' Inter . L'attaccante, nella giornata di mercoledì, ha lasciato Appiano Gentile senza partecipare all'allenamento congiunto contro la Pergolettese, mentre nella sede nerazzurra Ausilio incontrava l'entourage del giocatore (Felicevich accompagnato da Rocco Dozzini) per definire la risoluzione contrattuale del cileno. Un meeting durato circa due ore, ma per l'accordo serviranno ancora altri incontri nei prossimi giorni. All'orizzonte c'è il Marsiglia, club che è molto interessato al cileno.

Un altro nome in uscita per sfoltire l'attacco è quello di Andrea Pinamonti : l'attaccante classe 1999, che nell'ultima stagione ha realizzato 13 gol in 36 presenze con la maglia dell'Empoli, piace molto all'Atalanta di Gasperini. Il giocatore, per il quale i nerazzurri chiedono 20 milioni, vorrebbe andare a Bergamo dopo aver rifiutato le proposte del Monza e della Salernitana. Tuttavia nelle ultime ore sull'attaccante si è inserito anche il Sassuolo , che rischia di perdere Giacomo Raspadori: l'attaccante neroverde, infatti, piace sia al Napoli che alla Juventus.

Nel pomeriggio amichevole contro la Pergolettese

Nel pomeriggio, alle 18:30, i nerazzurri sosterranno un allenamento congiunto con la Pergolettese, club di Serie C. Ovviamente Sanchez e Pinamonti non saranno della partita, ma anche altri uomini mercato come Salcedo, attaccante classe 2001, e Agoumé, centrocampista classe 2002, non scenderanno in campo in vista di una possibile cessione.