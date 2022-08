Juventus, oggi summit per il mercato: i nomi caldi

Nella giornata di oggi Massimiliano Allegri incontrerà la dirigenza bianconera per decidere la strategia di quest'ultimo mese di calciomercato. I due temi più importanti da trattare saranno quelli legati all'attaccante, da valutare se andare su una prima punta o su un esterno, e al centrocampista. Primi contatti positivi tra Gattuso e Arthur CALCIOMERCATO, TRATTATIVE E NEWS IN DIRETTA Condividi

Giornata importante in casa Juventus che, a meno di un mese dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, ha in programma un incontro tra Allegri e la dirigenza per stabilire la linea da tenere in questi ultimi giorni di mercato. I bianconeri faranno il punto e dovranno decidere le strategie soprattutto per ciò che riguarderà l'acquisto di un attaccante (da stabilire se un esterno o una prima punta) e di un centrocampista, considerati anche gli infortuni di Pogba e McKennie.

Incontro con gli agenti di Raspadori leggi anche Raspadori chiede il via libera per la cessione L'argomento più caldo della giornata di mercoledì è sicuramente quello relativo a Giacomo Raspadori. In giornata gli agenti dell'attaccante del Sassuolo incontreranno la Juventus per capire se è realmente intenzionata a entrare in corsa per il loro assistito e quanto sono disposti a offrire. Sul giocatore è molto forte il Napoli che ha già l'accordo con il ragazzo e che ha messo 30 milioni sul piatto con il Sassuolo. Raspadori nella giornata di ieri ha chiesto il via libera a Dionisi per essere ceduto, ma l'ok definitivo spetterà a Carnevali; qualora questo ok dovesse arrivare, i neroverdi proveranno ad alzare le richieste per il cartellino e arrivare a 40 milioni.

Da Morata a Depay, gli altri nomi in lista leggi anche Tutti gli acquisti e le cessioni della Juventus Nell'incontro tra Allegri e la dirigenza, bisognerà capire se i bianconeri decideranno di andare su un esterno come Kostic e tenere Kean come prima punta, oppure su un attaccante centrale. Oltre Raspadori, il primo nome che piace ai bianconeri è quello di Alvaro Morata: attualmente, però, sembra difficile che la Juventus possa trovare l'accordo con l'Atletico Madrid per il ritorno a Torino dell'attaccante spagnolo. Piacciono anche Depay, Martial e Werner: su quest'ultimo però è forte il Lipsia che è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo, mentre la Juventus sarebbe disposta solamente in prestito con diritto di riscatto.