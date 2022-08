Roma, arriva Wijnaldum: siamo agli ultimi dettagli

Mancano ormai solo gli ultimissimi dettagli per l'ufficialità dell'arrivo di Wijanldum alla Roma, ma l'affare è davvero in chiusura positiva per i giallorossi. Si cerca anche di sfoltire il centrocampo: Villar verso la Sampdoria mentre Veretout tratta con il Marsiglia

La giornata è stata positiva: mancano infatti ormai solo i dettagli finali, poi Georginio Wijnaldum sarà ufficialmente un giocatore giallorosso . La chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con lo scambio dei contratti e le ultime pratiche burocratiche da finalizzare. Sull'arrivo nella Capitale del giocatore non c'è ancora un programma prestabilito, per cui non è certo che possa arrivare a Roma nelle prossime 24 ore. Ma l'affare è davvero in chiusura

Villar e Veretout in uscita

leggi anche

Tutti gli olandesi della Roma: Wijnaldum il sesto?

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, nella giornata di giovedì la Sampdoria potrebbe chiudere per Gonzalo Villar. Qualora i blucerchiati dovessero chiudere per il centrocampista spagnolo, si tratterebbe della seconda uscita a centrocampo dopo la partenza di Mkhitaryan. I giallorossi, però, hanno intenzione di sfoltire ancor di più il reparto, anche in vista dell'imminente arrivo di Wijnaldum: la Roma, infatti, sta trattando per la cessione di Jordan Veretout all'Olympique Marsiglia.