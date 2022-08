Monza protagonista nel mercato: già dieci colpi

Intanto Berlusconi e Galliani sono molto attivi in questa sessione di mercato per consegnare una rosa competitiva a Stroppa. I biancorossi hanno già chiuso dieci operazioni in entrata e hanno in programma di rinforzare ulteriormente l'organico. Per la porta i brianzoli hanno prelevato Cragno dal Cagliari, mentre per la difesa sono arrivati Andrea Ranocchia, Carboni, Marlon e Birindelli. Quattro colpi anche a centrocampo, con Pessina, Sensi, Bondo e Filippo Ranocchia, mentre per l'attacco è arrivato Caprari dal Verona.