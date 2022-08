Napoli-Raspadori, incontro in corso col Sassuolo

Entra nel vivo la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L'ad neroverde, Giovanni Carnevali, è arrivato nel ritiro azzurro a Rivisondoli per incontrare i dirigenti campani. Un primo, vero, faccia a faccia per capire i margini dell'operazione

Il Napoli inizia a muoversi concretamente per Giacomo Raspadori. A Rivisondoli, dove gli azzurri alloggiano in ritiro, sono arrivati Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo. Una trasferta per incontrare i dirigenti del Napoli e iniziare a intavolare la trattativa per l'attaccante classe 2000, autore la scorsa stagione di 10 gol in 36 presenze.