L'ex Juventus e Fiorentina Neto si trasferisce a parametro zero in Inghilterra: è il nuovo portiere del Bournemouth. Per lui contratto fino al 30 giugno 2023. Tra le ultime ufficialità, Veretout al Marsiglia e Cucurella al Chelsea. Sono solo gli ultimi dei tantissimi colpi registrati all'estero: vediamo i principali in questa carrellata CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE