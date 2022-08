Il club di De Laurentiis nelle prossime ore aumenterà l'offerta per Giacomo Raspadori: gli azzurri sono intenzionati a chiudere a breve, considerando che lunedì il Sassuolo chiuderà il mercato per i suoi big. Qualora dovesse arrivare l'attaccante neroverde, Spalletti sembra intenzionato a cambiare sistema di gioco

Il Napoli non molla Giacomo Raspadori. Gli azzurri nelle prossime ore presenteranno una nuova offerta al Sassuolo (l'ultima era di 30 milioni complessivi, mentre gli emiliani ne chiedono almeno 40 più bonus con percentuale sulla futura rivendita) per l'attaccante classe 2000 e proveranno a chiudere la trattativa in tempi brevi. Giovanni Carnevali, infatti, amministratore delegato dei neroverdi, nella giornata di lunedì chiuderà il mercato per i big, per cui il club di De Laurentiis ha fretta.