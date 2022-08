Ci sono margini per portare a termine la trattativa tra il club parigino e il Napoli per il trasferimento in Francia del centrocampista spagnolo, che non rinnoverà il suo contratto con gli azzurri. Fabian Ruiz ha già l'accordo di massima con il Psg, si lavora per trovare quello con il club di De Laurentiis

Potrebbe presto entrare nel vivo la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint Germain per Fabian Ruiz. Arrivano conferme su quanto riportato dal Corriere dello Sport, con il centrocampista spagnolo che piace molto al club parigino e nelle prossime ore le parti potrebbero avviare concretamente una trattativa. La richiesta iniziale degli azzurri per lo spagnolo, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, è di 30 milioni di euro. Fabian è sempre stato un pallino di Luis Campos ed è già molto vicino a trovare un'intesa economica con il Psg; i francesi ora si metteranno a lavoro con il Napoli per trovare l'accordo sulle cifre, con gli azzurri che dal canto loro non vogliono perderlo a zero, motivo per cui è molto probabile che si raggiunga l'intesa finale. Anche il Manchester United e il West Ham hanno mostrato il loro gradimento nei confronti del centrocampista spagnolo, ma senza presentare offerte concrete al Napoli.