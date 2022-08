Il Torino inizia a muoversi concretamente per Nikola Vlasic. I granata hanno presentato una prima offerta ufficiale al West Ham per l'estero d'attacco croato, classe 1997, vecchio pallino del Toro e fuori dai piani degli hammers. La proposta è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Torino, che deve fare i conti con una folta concorrenza, vuole accelerare per portare in Italia un giocatore seguito a lungo negli ultimi mesi.