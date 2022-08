Il Napoli insiste per provare ad arrivare a Giacomo Raspadori , da giorni ormai obiettivo primario per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti. L'ultima offerta del club azzurro – 28 milioni di euro più 5 di bonus, bonus che però il Sassuolo non gradisce perché ritenuti troppo difficili da raggiungere – è stata respinta dalla società neroverde, ma ora il Napoli prepara il rilancio. Pronta infatti una nuova offerta da 30 milioni di base fissa più 5 di bonus, 2 dei quali facilmente raggiungibili mentre gli altri 3 più complicati: un passo in avanti per provare a convincere il Sassuolo che al momento continua a chiedere 35 milioni più 5 di bonus per privarsi dell’attaccante classe 2000.

Intesa per Simeone: si sblocca Petagna al Monza

approfondimento

Le probabili formazioni a oggi per la 1^ giornata

Se le prossime ore potrebbero essere molto importanti per capire quale sarà il futuro di Raspadori, in casa Napoli i movimenti in attacco non si fermano, tra entrate e uscite. Si è infatti sbloccata la doppia operazione Simeone-Petagna: la società azzurra ha trovato l’accordo verbale con il Verona per il Cholito, affare in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto – pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, comunque difficili da raggiungere – fissato a 12 milioni. L’arrivo dell’argentino al Napoli sblocca il passaggio di Petagna in direzione Monza: operazione impostata nei giorni scorsi in prestito oneroso a 2.5 milioni di euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza gà fissato a 10 milioni, oltre a 1.5 di bonus per un totale di 14 milioni.