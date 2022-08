Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Juventus, oggi incontro tra lo United e l'agente di Rabiot

È una giornata importante per il mercato della Juventus. In attesa dell'ufficialità di Kostic, oggi ci sarà un incontro tra l'entourage di Rabiot, rappresentato dalla mamma Veronique, e il Manchester United. I Red Devils, dopo aver trovato l'accordo con la Juventus (17-18 milioni di euro), devono raggiungere anche quello con il giocatore. In caso di addio di Rabiot, i bianconeri punterebbero con decisione su Paredes.