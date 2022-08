Dopo le manovre in entrata., il club viola si muove anche in uscita: Kouame potrebbe lasciare Firenze, è nel mirino di due squadre. Oggi torna Calciomercato L'Originale: alle 23 su Sky Sport24

Kouame potrebbe lasciare la Fiorentina. Sulle tracce dell'attaccante ivoriano ci sono due club: dalla Premier League l'interesse del Brighton, dalla Bundesliga quello dell'Ausburg. E così il club viola, dopo le operazioni in entrata, comincia a valutare anche mosse in uscita, come quella del 24enne Kouame.