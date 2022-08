Fatta per l'arrivo del difensore colombiano classe 1998: al club belga vanno 8 milioni di euro pagabili in tre anni. Nelle prossime ore arriverà in Italia e martedì mattina sosterrà le visite mediche che precederanno la firma sul contratto

Una lunga trattativa che adesso è arrivata al traguardo: il Bologna ha il suo nuovo difensore, si tratta di Jhon Lucumí, centrale classe 1998 del Genk. Già da giorni la società rossoblù era in pressing per provare ad abbassare le pretese del club belga, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi in Italia: fumata bianca arrivata per 8 milioni di euro (pagamento triennale), con Lucumí che sarà in Italia già in serata e nella mattinata di martedì si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma sul contratto con il club italiano.