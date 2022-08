Il Napoli lavora per l'arrivo del centrocampista francese: è vicino l'accordo per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Da domani riprende la trattativa con il Sassuolo per Raspadori

Tanguy Ndombele è sempre più vicino al Napoli. Gli azzurri e il Tottenham stanno dialogando per definire gli ultimi dettagli per il trasferimento del centrocampista classe 1996 e l'accordo è in dirittura d’arrivo per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro . Intanto, continua la trattativa con il Psg per la cessione di Fabian Ruiz (che non è stato convocato per la partita contro il Verona) e l'arrivo di Keylor Navas. Si sta cercando un giusto equilibrio tra il prezzo del cartellino di Fabian e l’ingaggio di Navas.

Raspadori: a che punto è la trattativa?

Una delle trattative più calde è quella che riguarda Giacomo Raspadori. A partire da domani, ogni giorno può essere buono per la chiusura. Ad oggi, però, c'è ancora una piccola distanza da colmare tra i due club, nonostante l’ultimo rilancio del Napoli da 29 milioni più bonus che ancora non soddisfa i neroverdi (il Sassuolo chiede 30 milioni più 5 di bonus). L'ad del Sassuolo Carnevali, prima della partita contro la Juve, è stato chiaro: "Abbiamo fatto la nostra richiesta, non vogliamo passare per la società che non vende, ma per un giocatore importante essere in questa fase ti porta ad avere confusione. Comunque in un modo o nell'altro questa trattativa deve chiudersi".