Il Milan continua la caccia a un centrocampista centrale che riesca a sostituire nell'organico Kessié . Il nome caldo è quello di Raphael Onyedika , 2001 del Midtjylland che piace ai rossoneri. Il club rossonero ha offerto 4 milioni più bonus al club danese , che però ne chiede 10: ci sarà ancora da lavorare e da trattare per avvicinare domanda e offerta, ma il segnale del Milan è quello di provare ad acquistarlo per metterlo a disposizione di Pioli.

Per la difesa sondaggio per Ndicka dell'Eintracht

Il Milan cerca un giocatore anche per la difesa. Fra i profili sondati anche quello di Evan Ndicka, centrale dell'Eintracht Francoforte classe 1999. Francese, ma di origini camerunesi, Ndicka ha il contratto in scadenza nel 2023 e il club rossonero vorrebbe dunque sfruttare la situazione, ma ad oggi non ha ancora presentato alcuna offerta. Il giocatore vuole rimanere in Germania e andare via solo a scadenza di contratto. Difficile dunque che il Milan faccia una proposta se non dovessero arrivare segnali dal giocatore stesso