In arrivo dalla Spagna un rinforzo in attacco per la Salernitana. I campani hanno trovato l'accordo con il Villarreal per il senegalese Boulaye Dia: 1 milione per il prestito e 12 per il riscatto. Il giocatore dovrebbe firmare nelle prossime ore il suo contratto con il club campano che cerca un altro attaccante per completare il reparto