Intesa totale per Ndombélé: il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Programmate per domani le visite mediche

Tanguy Ndombélé giocherà nel Napoli nella prossima stagione. Dopo l’intesa di massima raggiunta nelle scorse ore con il Tottenham e con gli agenti del calciatore, la società azzurra ha chiuso per l’arrivo del centrocampista classe 1996: operazione in prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni . Mancano solo gli ultimissimi dettagli tra tutte le parti in causa, ma già nella giornata di domani sono programmate le visite mediche del centrocampista che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito al Lione. Un rinforzo importante dunque per Luciano Spalletti, che con ogni probabilità andrà a sostituire nella rosa azzurra il partente Fabian Ruiz, destinato al Paris Saint-Germain.

Per Raspadori il nodo sono i bonus

Se il Napoli ha ormai chiuso per Ndombélé, lo stesso non si può dire per Giacomo Raspadori. Nonostante il rilancio da 29 milioni di euro più bonus, non c’è ancora l’intesa con il Sassuolo che continua a chiedere 30 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. E il nodo è proprio legato alla fattibilità dei bonus. Gli azzurri li vogliono legare al numero di gol, assist e soprattutto all'ingresso in Champions League, i neroverdi invece al numero di presenze e alla qualificazione del club azzurro alla prossima edizione dell'Europa o della Conference League. Servirà quindi un lavoro diplomatico per cercare di sbloccare l’affare, visto che Napoli e Sassuolo al momento sono ferme sulle proprie posizioni.