Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Palermo, fatta per Bettella

Palermo scatenato sul mercato. Dopo l'ufficialità di Di Mariano e l'arrivo in città di Stulac (arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Empoli), i rosanero hanno chiuso la trattativa per Davide Bettella del Monza. Operazione in prestito con diritto di riscatto.