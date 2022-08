Calciomercato

Giulio Maggiore è un nuovo giocatore della Salernitana: il centrocampista classe 1998 arriva a titolo definitivo dallo Spezia per 3 milioni di euro più bonus per arrivare a 4. Ufficiale anche l'arrivo a Lecce di Normann, centrocampista norvegese classe '96, in prestito dal Rostov. Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE