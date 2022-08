Tutto fatto per Giacomo Raspadori al Napoli. Dopo l'accordo di ieri tra il club di De Laurentiis e il Sassuolo, nella mattina di oggi sono stati scambiati i documenti che hanno decretato il passaggio del classe 2000 al Napoli. Previste in giornata le visite mediche. Per il calciatore, pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro. Per Raspadori, il club campano pagherà un totale di 30 milioni, diviso in sei anni: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, pagabili nei successivi cinque anni. Per quanto riguarda i bonus l'intesa è stata raggiunta per un totale di 5 milioni, in base a due fattori: un bonus da massimo 3 milioni di euro nel caso in cui nei prossimi cinque anni il Napoli arriverà almeno tre volte in Champions League, e 2 milioni nel caso il calciatore dovesse raggiungere lungo la durata del suo contratto una cifra tra 10 e 20 fra gol e assist