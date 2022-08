Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Napoli, oggi l'ufficialità di Raspadori e Ndombele

Dopo l'ufficialità di Giovanni Simeone dall'Hellas Verona, per 3.5 milioni per il prestito più altri 12 in caso di riscatto, nella giornata di oggi sono attese le ufficialità di Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele. Entrambi i giocatori hanno sostenuto le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di giovedì, con l'annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore.