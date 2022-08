Napoli, Lozano ed Elmas piacciono in Premier

Dopo le tre operazioni chiuse in entrata nelle scorse ore (Simeone, Raspadori e Ndombele), il Napoli deve far attenzione anche al mercato in uscita. Due club di Premier League, infatti, sono interessati a Lozano ed Elmas: l'esterno offensivo messicano, che fa parte dell'undici titolare della squadra di Spalletti, è finito nel mirino del Manchester United; il centrocampista macedone, invece, piace all'Everton. Il club azzurro, dunque, dovrà resistere all'interesse dei due club inglesi per i suoi giocatori.