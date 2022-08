Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Juve-Depay, trattativa a oltranza

Continua a oltranza la trattativa tra la Juventus e Depay, obiettivo primario per l’attacco bianconero in vista della prossima stagione. L’olandese lavora per liberarsi dal Barcellona, poi si cercherà l’accordo con la Juve per un biennale: gli ultimi contatti sono stati positivi e sono stati mossi piccoli passi in avanti.